Новый куратор Путина по Донбассу приезжал в Мариуполь, - советник мэра

Новый куратор российского Кремля по Донбассу Сергей Кириенко накануне, 4 мая, посетил захваченный Мариуполь. Это его вторая поездка на оккупированный Донбасс за последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, вчера в городе были первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, которые курируют "интеграцию Мариуполя" в РФ. Их сопровождали псевдомэр Константин Иващенко и псевдосекретарь городского совета Евгений Хармышев.

"Они открыли памятник… на площади Воинов-Освободителей, которую упрямо называют Ленинским комсомолом (название до декоммунизации). Что интересно, во время выступления Турчак признал, что война России с Украиной длится 8 лет и еще раз анонсировал проведение парада в Мариуполе на 9 мая. Больше никто не прячется", - добавил Андрющенко.