Новый куратор Путина по Донбассу приезжал в Мариуполь, - советник мэра

Новый куратор российского Кремля по Донбассу Сергей Кириенко накануне, 4 мая, посетил захваченный Мариуполь. Это его вторая поездка на оккупированный Донбасс за последнее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, вчера в городе были первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, которые курируют "интеграцию Мариуполя" в РФ. Их сопровождали псевдомэр Константин Иващенко и псевдосекретарь городского совета Евгений Хармышев.
"Они открыли памятник… на площади Воинов-Освободителей, которую упрямо называют Ленинским комсомолом (название до декоммунизации). Что интересно, во время выступления Турчак признал, что война России с Украиной длится 8 лет и еще раз анонсировал проведение парада в Мариуполе на 9 мая. Больше никто не прячется", - добавил Андрющенко.
Напомним, в конце апреля стало известно, Кириенко стал новым куратором по Донбассу вместо замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, который отвечал за минский трек. Назначение Кириенко может означать, что Москва всерьез рассматривает возможность "присоединение" оккупированных территорий.
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