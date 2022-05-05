Новий куратор Путіна по Донбасу приїжджав до Маріуполя, - радник мера

Новий куратор російського Кремля по Донбасу Сергій Кирієнко напередодні, 4 травня, відвідав захоплений Маріуполь. Це його друга поїздка на окупований Донбас за останній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, вчора в місті були перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко і секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак, які курують "інтеграцію Маріуполя" до РФ. Їх супроводжували псевдомер Костянтин Іващенко та псевдосекретар міської ради Євген Хармишев.

"Вони відкрили пам'ятник... на площі Воїнів-Визволителів, яку вперто називають Ленінським комсомолом (назва до декомунізації). Що цікаво, під час виступу Турчак визнав, що війна Росії з Україною триває 8 років і ще раз анонсував проведення параду в Маріуполі на 9 травня. Більше ніхто не ховається", - додав Андрющенко.