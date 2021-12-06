Новый канцлер и министры: как будет выглядеть "светофорное" правительство Германии

В будущем так называемом "светофорном" правительстве Германии распределили все должности. Преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Олаф Шольц сегодня объявил, кому именно из его Социал-демократической партии (СДПГ) отойдут министерские портфели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Отметим, новое правительство Германии назвали "светофорным" из-за партийных цветов трех партий, которые сформировали правящую коалицию - "зеленые", СДПГ (партийный цвет красный) и Свободная демократическая партия (партийный цвет желтый).
На правах победителя парламентских выборов представители этой партии займут посты канцлера Германии и глав семи министерств:
Олаф Шольц - канцлер Германии
Вольфганг Шмидт - глава канцелярии
Кристин Ламбрехт - министр обороны
Нэнси Фэзер - министр внутренних дел
Хубертус Хайль - министр труда и социальных дел
Клара Гейвиц - министр строительства
Карл Лаутербах - министр здравоохранения
Свенья Шульце - министерство экономического сотрудничества и развития
"Зеленые" в новом правительстве получат пять министерств:
Анналена Бербок - министр иностранных дел
Роберт Хабек - вице-канцлер и министр экономики и защиты климата
Анне Шпигель - министр по делам семьи
Штеффи Лемке - глава департамента окружающей среды
Джем Оздемир - министр сельского хозяйства
Свободным демократам отошли четыре министерства:
Кристиан Линднер - министр финансов
Фолькер Виссинг - министр транспорта
Марко Бушманн - министр юстиции
Беттина Старк-Ватцингер - министр образования
Примечательно, что "светофорное правительство" Германии будет поровну представлено женщинами и мужчинами на руководящих постах.
Напомним, на выходных СДПГ и свободные демократы одобрили новую "светофорную" коалицию в Германии.
Голосование немецкого Бундестага по избранию нового канцлера состоится уже 8 декабря.