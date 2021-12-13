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Новый канцлер Германии выступил за активизацию нормандского формата

Автор: Артур Родивилов

Новый канцлер Германии призвал использовать все возможности для деэскалации нынешней обстановки на Донбассе. Олан Шольц заявил о необходимости активировать норманский формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Политик отметил, что Европейский союз обеспокоен ситуацией у границ Украины, и дал четко понять, что нарушение не обойдется без серьезных последствий.

"К этому относится и нормандский формат, который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом. Жаль, что в прошлые годы развитие было не таким, как нам бы хотелось. Мы будем этот вопрос вместе обсуждать на заседаниях Европейского совета", - подчеркнул Шольц.

Германия привержена защите роли Украины как транзитного маршрута для газа в Европу, заявил Шольц, поскольку передвижение российских войск вдоль границы с Украиной усилило давление на "Северный поток-2".

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в Германии сомневаются, что новому правительству удастся реанимировать нормандский формат. В частности, речь идет о возобновлении доверия к России.

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Нормандский формат