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Новий канцлер Німеччини виступив за активізацію нормандського формату

Автор: Артур Родивилов

Новий канцлер Німеччини закликав використовувати всі можливості для деескалації нинішньої обстановки на Донбасі. Олан Шольц заявив про необхідність активувати норманський формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Політик зазначив, що Європейський союз стурбований ситуацією біля кордонів України, і дав чітко зрозуміти, що порушення не обійдеться без серйозних наслідків.

"До цього відноситься і нормандський формат, який потрібно і далі використовувати як інструмент переговорів один з одним. Шкода, що в минулі роки розвиток був не таким, як нам би хотілося. Ми будемо це питання разом обговорювати на засіданнях Європейської ради", - підкреслив Шольц.

Німеччина прихильна захисту ролі України як транзитного маршруту для газу в Європу, заявив Шольц, оскільки пересування російських військ уздовж кордону з Україною посилило тиск на "Північний потік-2".

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що в Німеччині сумніваються, що новому уряду вдасться реанімувати нормандський формат. Зокрема, мова йде про відновлення довіри до Росії.

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Нормандський формат