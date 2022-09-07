Новый iPhone и не только: онлайн-трансляция презентации Apple

Apple Watch Series 8

Презентацию открывает новое поколение умных часов Apple Watch Series 8, которые предлагают еще больше функций. Теперь часы можно использовать для контроля состояния женского здоровья. Отдельный датчик позволит отслеживать менструальный цикл.

Фото: новые Apple Watch (theverge.com)

Новый акселерометр в Apple Watch следит за положением часов в 4 раза быстрее, чем старый. Также анонсирована новая функция "Обнаружение аварий". Она сработает, если человек попал в автомобильную аварию, и уведомит службы экстренной помощи.

Автономность - 18 часов работы в обычном режиме и 36 часов в экономном. Series 8 будут выпускаться в четырех классических цветах. Доступны для заказа в США с 16 сентября, цена базвовой версии с GPS - 399 долларов, с GPS+LTE - 499 долларов.

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iPhone 14

По данным сетевых инсайдеров, iPhone 14 должен получить новый фиолетовый цвет, а также поддержку более быстрой зарядки. Ожидается, что смартфон будет поддерживать зарядку мощностью 30 Вт в отличие от 20 Вт, которая была у прошлогодней линейки.

Кроме того, ограниченная партия может поступить в продажу без слота для SIM-карт. Мобильные операторы и сама компания хотят, чтобы пользователи переходили на eSIM, хотя данная технология доступна не во всех странах.

Apple Watch

Смарт-часы Apple Watch впервые с 2018 года получат обновленный дизайн. Его уже называют "эволюцией текущей прямоугольной формы". В частности, модель Apple Watch Series 8 Pro будет иметь экран большего размера.

Корпус новинки будет выполнен из более прочного титанового сплава, также часы получат увеличенную батарею.