Apple и Google сократят производство своих гаджетов в Китае, - NYT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Издание со ссылкой на осведомленные источники пишет, что небольшая часть последних iPhone от Apple будет производиться в Индии, а часть смартфонов Pixel от Google будет производиться во Вьетнаме.

Перенаправление производственных мощностей связано с геополитической напряженности и сбоем в цепочке поставок, в том числе из-за пандемии COVID-19.

Также сообщается, что Apple уже перенесла производство iPad в северный Вьетнам. По словам одного из источников, там же преимущественно будут делать и популярные наушники AirPods. Ожидается, что в этом году iPhone 14 начнут собирать в Индии.

На данный момент компании официально не комментируют данную информацию.