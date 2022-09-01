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Apple и Google сократят производство своих гаджетов в Китае, - NYT

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Купертино, Четверг 01 сентября 2022 17:21
Apple и Google сократят производство своих гаджетов в Китае, - NYT Фото: Apple переносит производство из Китая (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Американские технологические гиганты Apple и Google сократят производство своих гаджетов в Китае из-за растущей геополитической напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание со ссылкой на осведомленные источники пишет, что небольшая часть последних iPhone от Apple будет производиться в Индии, а часть смартфонов Pixel от Google будет производиться во Вьетнаме.

Перенаправление производственных мощностей связано с геополитической напряженности и сбоем в цепочке поставок, в том числе из-за пандемии COVID-19.

Также сообщается, что Apple уже перенесла производство iPad в северный Вьетнам. По словам одного из источников, там же преимущественно будут делать и популярные наушники AirPods. Ожидается, что в этом году iPhone 14 начнут собирать в Индии.

На данный момент компании официально не комментируют данную информацию.

Напомним, ранее стало известно, что Apple презентует новый iPhone 14 в начале осени.

Причем до этого сообщалось, что презентацию могут перенести из-за скандала с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вопреки угрозам официального Пекина.

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