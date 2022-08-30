Фиолетовый окрас и быстрая зарядка. Чем удивит новый iPhone 14
Линейка iPhone 14 может получить новый фиолетовый окрас и быструю зарядку мощностью 30 Вт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Appleinsider.
Новая утечка данных свидетельствует о том, что линейка iPhone 14 может получить зарядку мощностью 30 Вт, что является значительным прогрессом по сравнению с номинальной мощностью 20 Вт, используемой в линейке iPhone 13.
Слухи основаны на сообщениях о том, что один из брендов зарядных устройств рассылает СМИ адаптеры 30 Вт в рамках раннего доступа к iPhone 14.
Отмечается, что такой вариант быстрой зарядки возможен, поскольку во время тестирования iPhone 13 Pro Max смог временно поддерживать зарядку 27 Вт.
В настоящее время iPhone 8 и модели поновее заряжают аккумулятор на 50% за 30 минут с помощью адаптера 18 Вт. При этом iPhone 12 и последующие модели поддерживают быструю зарядку мощностью 20 Вт.
Зарядное устройство на 30 Вт теоретически значительно сократит это время - за счет большего нагрева.
Кроме того, в сети появилась утечка, которая свидетельствует о том, что в новой линейке iPhone 14 может быть представлена модель в фиолетовом цвете.
Фото: расцветки iPhone 14 (Weibo)
Однако пользователь Twitter DuanRui опубликовал видео, на котором видно, что фиолетовая палитра проявляется лишь под конкретным углом, а с остальных ракурсов корпус имеет синий цвет.
Purple only appears at certain angles.— DuanRui (@duanrui1205) August 25, 2022
source: https://t.co/K6WqjdBKgM pic.twitter.com/7fySSCoAN4
Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple может провести презентацию линейки iPhone 14 уже 7 сентября.
Как будет выглядить новый смартфон от Apple - читайте в материале "Apple презентует новый iPhone 14 в начале осени".