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Фиолетовый окрас и быстрая зарядка. Чем удивит новый iPhone 14

Новина українською →
Калифорния, Вторник 30 августа 2022 12:51
Фиолетовый окрас и быстрая зарядка. Чем удивит новый iPhone 14 Фото: iPhone 14 может получить новый фиолетовый окрас и быструю зарядку (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Линейка iPhone 14 может получить новый фиолетовый окрас и быструю зарядку мощностью 30 Вт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Appleinsider.

Новая утечка данных свидетельствует о том, что линейка iPhone 14 может получить зарядку мощностью 30 Вт, что является значительным прогрессом по сравнению с номинальной мощностью 20 Вт, используемой в линейке iPhone 13.

Слухи основаны на сообщениях о том, что один из брендов зарядных устройств рассылает СМИ адаптеры 30 Вт в рамках раннего доступа к iPhone 14.

Отмечается, что такой вариант быстрой зарядки возможен, поскольку во время тестирования iPhone 13 Pro Max смог временно поддерживать зарядку 27 Вт.

В настоящее время iPhone 8 и модели поновее заряжают аккумулятор на 50% за 30 минут с помощью адаптера 18 Вт. При этом iPhone 12 и последующие модели поддерживают быструю зарядку мощностью 20 Вт.

Зарядное устройство на 30 Вт теоретически значительно сократит это время - за счет большего нагрева.

Кроме того, в сети появилась утечка, которая свидетельствует о том, что в новой линейке iPhone 14 может быть представлена модель в фиолетовом цвете.

Фиолетовый окрас и быстрая зарядка. Чем удивит новый iPhone 14

Фото: расцветки iPhone 14 (Weibo)

Однако пользователь Twitter DuanRui опубликовал видео, на котором видно, что фиолетовая палитра проявляется лишь под конкретным углом, а с остальных ракурсов корпус имеет синий цвет.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple может провести презентацию линейки iPhone 14 уже 7 сентября.

Как будет выглядить новый смартфон от Apple - читайте в материале "Apple презентует новый iPhone 14 в начале осени".

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