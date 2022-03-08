Новый iPhone, iPad и M1 Ultra. Весенняя презентация iPhone: трансляция

Онлайн-презентация:

iPhone SE с процессором A15

Apple анонсировала новенький iPhone SE с процессором A15.

Устройство оборудовано стеклом Ceramic Shield спереди и сзади. Обновленная модель будет иметь улучшенную автономную работу и поддерживать 5G.

Стартовая цена - от 429 долларов.

Фото: iPhone SE с процессором A15 (Apple)

iPhone 13 и iPhone 13 Pro зеленого цвета

В качестве бонуса был анонсирован зеленый цвет для iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Фото: iPhone 13 и iPhone 13 Pro зеленого цвета (Apple)

iPad Air с процессором M1

iPad Air 5-го поколения будет оборудован селфи-камерой на 12 Мп и функцией Center Stage.

В частности, аппарат будет поддерживать:

сеть 5G;

клавиатуру;

треклад;

карандаши второго поколения.

Во время продажи будут доступны на выбор две версии планшета: на 64 Гб и 256 Гб. Цена стартует от 569 долларов.

Фото: iPad Air с процессором M1 (Apple)

Процессор M1 Ultra

По состоянию на сегодня это будет самым мощным процессором для персональных компьютеров от Apple.

Компания объединила два чипа M1 Max в один-Ultra.

Среди его особенностей:

поддерживает до 128 Гб объединенной памяти;

20-ядерный (16 высокоскоростных и 4 энергоэффективных ядер)

в 8 раз быстрее М1.