Новый iPhone, iPad и M1 Ultra. Весенняя презентация iPhone: трансляция

Компания Apple проводит весеннюю презентацию своих новинок. Продемонстрировала обновленные iPhone SE, iPad и многое другое.
Все новинки от Apple в рамках весенней презентации - в материале РБК-Украина.
Онлайн-презентация:
Apple анонсировала новенький iPhone SE с процессором A15.
Устройство оборудовано стеклом Ceramic Shield спереди и сзади. Обновленная модель будет иметь улучшенную автономную работу и поддерживать 5G.
Стартовая цена - от 429 долларов.
Фото: iPhone SE с процессором A15 (Apple)
В качестве бонуса был анонсирован зеленый цвет для iPhone 13 и iPhone 13 Pro
Фото: iPhone 13 и iPhone 13 Pro зеленого цвета (Apple)
iPad Air 5-го поколения будет оборудован селфи-камерой на 12 Мп и функцией Center Stage.
В частности, аппарат будет поддерживать:
Во время продажи будут доступны на выбор две версии планшета: на 64 Гб и 256 Гб. Цена стартует от 569 долларов.
По состоянию на сегодня это будет самым мощным процессором для персональных компьютеров от Apple.
Компания объединила два чипа M1 Max в один-Ultra.
Среди его особенностей:
Новый компьютер от Apple на базе процессоров M1 Max и M1 Ultra:
Цена на M1 Max - от 1999 $, на M1 Ultra - от 3999 $.
Монитор имеет похожий дизайн, как у 24-дюймового iMac:
Цена начинается от 1599$.