Новий iPhone, iPad й M1 Ultra. Весіння презентація від iPhone: трансляція

Компанія Apple проводить весінню презентацію свої новинок. Продемонструвала оновлені iPhone SE, iPad та багато іншого.
Про усі новинки від Apple в рамках весняної презентації - в матеріалі РБК-Україна.
Онлайн-презентація:
Apple анонсувала новенький iPhone SE із процесором A15.
Пристрій обладнаний склом Ceramic Shield спереду та ззаду. Оновлена модель матиме покращену автономну роботу й підтримуватиме 5G.
Стартова ціна - від 429 доларів.
Фото: iPhone SE із процесором A15 (Apple)
В якості бонусу було анонсовано зелений колір для iPhone 13 й iPhone 13 Pro
Фото: iPhone 13 й iPhone 13 Pro зеленого кольору (Apple)
iPad Air 5-го покоління буде обладнаний селфі-камерою на 12 Мп та функцією Center Stage.
Зокрема, апарат підтримуватиме:
Під час продажу будуть доступні на вибір дві версії планшету: на 64 Гб й 256 Гб. Ціна стартує від 569 доларів.
Станом на сьогодні це буде найпотужнішим процесором для персональних комп’ютерів від Apple.
Компанія об'єднала два чіпи M1 Max в один - Ultra.
Серед його особливостей:
Новий комп’ютер від Apple на базі процесорів M1 Max та M1 Ultra:
Ціна на M1 Max - від 1999 $, на M1 Ultra - від 3999 $.
Монітор має схожий дизайн, як у 24-дюймового iMac:
Ціна починається від 1599$.