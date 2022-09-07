Новый iPhone 14 представлен официально: основные характеристики

iPhone 14 и 14 Plus

Apple анонсировала iPhone 14 и 14 Plus, которые сохранили дизайн предыдущего поколения, включая "челку", где расположена селфи-камера и датчики Face ID.

Младшая модель имеет 6,1-дюймовый экран, а 14 Plus - 6,7-дюймовый. Также утверждается, что 14 Plus предлагает лучшую автономность среди всех iPhone.

Обе модели построены на прошлогоднем чипсете A15 Bionic, что необычно для Apple, которая всегда предлагает самые новые процессоры.

Фото: новое поколение iPhone 14 (theverge.com)

Что касается сенсоров, то в смартфонах установлены сверхширокоугольная 12-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,5 и оптической стабилизацией. Apple говорит, что качество фото при слабом освещении улучшилось на 49%, а ночной режим теперь в два раза быстрее.

Второй модуль на 12 мегапикселей TrueDepth отличается наличием автофокуса по всему периметру. Отдельно Apple утверждает, что режим записи видео получил улучшенную стабилизацию.

IPhone 14 будет поддерживать обмен экстренными сообщениями через спутниковую связь, если абонент находится вне зоны действия сотовой вышки. Данная функция называется Emergency SOS. Антенны могут подключаться к спутниковым частотам, при хорошей погоде и ясном небе отправка сообщений будет занимать не более 15 секунд.

Модели iPhone 14 для США будут поставляться без физического лотка для SIM-карты. Таким образом они полностью переходят на eSIM.

Цены на базовый iPhone 14 стартуют с 799 долларов (29 200 гривен по курсу НБУ), а на 14 Plus - с 899 долларов (32 900 гривен по курсу НБУ).

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Apple представила первый с 2017 года топовый iPhone без так называемой "челки". Теперь экран имеет вырез в форме "таблетки". По словам гендиректора компании Тима Кука, iPhone 14 Pro является самой инновационной профессиональной линейкой.

В смартфонах с экранами на 6,1 и 6,7 дюймов, помимо "таблетки" будет круглый вырез для селфи-камеры. Датчик приближения теперь находится под дисплеем, а уведомления будут адаптироваться и перемещаться по "таблетке".

Фото: iPhone 14 Pro (theverge.com)

Модели iPhone 14 Pro построены на новейшем энергоэффективном чипе A16 Bionic. Также впервые iPhone переходит с 12-мегапиксельного сенсора основной камеры на 48-мегапиксельный. Ожидается, что новая камера будет делать в два раза лучше фото при слабом освещении, используя сенсор с диафрагмой f/1,78 и фокусным расстоянием 24 мм.

Кинематографический режим теперь поддерживает разрешение 4K со скоростью 30 кадров в секунду и 4K со скоростью 24 кадра в секунду.

iPhone 14 Pro будет стоить от 999 долларов (36 500 гривен по курсу НБУ), а iPhone 14 Pro Max - от 1099 долларов (40 200 по курсу НБУ). Оба будут доступны для предзаказа в США 9 сентября и поступят в продажу 16 сентября.