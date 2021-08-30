Новый iPhone 13 может получить поддержку спутниковой связи для звонков и SMS

Новые смартфоны iPhone 13, который выйдут осенью этого года, могут получить поддержку спутниковой связи. Она будет использоваться для звонков и SMS вне зоны действия сотовой сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс macrumors .

Сообщается, что по словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Куо, iPhone 13 получит модифицированную версию 5G-модема Qualcomm Snapdragon X60 для работы в C-диапазоне, который используется для наземной и спутниковой радиосвязи. Это позволит напрямую подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите для звонков и обменом SMS.

Также сообщается, что партнером Apple в данном проекте выступит оператор спутниковой связи Globalstar. При этом пока неизвестно, будет ли iPhone 13 поддерживать обычные звонки посредством спутниковой связи, или функционал ограничится iMessage или FaceTime.