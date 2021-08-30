Новий iPhone 13 може отримати підтримку супутникового зв'язку для дзвінків і SMS

Нові смартфони iPhone 13, який вийдуть восени цього року, можуть отримати підтримку супутникового зв'язку. Він буде використовуватися для дзвінків і SMS поза зоною дії стільникової мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс macrumors .

Повідомляється, що за словами авторитетного інсайдера Мін-Чі Куо, iPhone 13 отримає модифіковану версію 5G-модему Qualcomm Snapdragon X60 для роботи в C-діапазоні, який використовується для наземного і супутникового радіозв'язку. Це дозволить безпосередньо підключатися до супутників на низькій навколоземній орбіті для дзвінків і обміном SMS.

Також повідомляється, що партнером Apple в даному проекті виступить оператор супутникового зв'язку Globalstar. При цьому поки невідомо, чи буде iPhone 13 підтримувати звичайні дзвінки за допомогою супутникового зв'язку, або функціонал обмежиться iMessage або FaceTime.