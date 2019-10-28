Новый iPhone 12 получит улучшенный экран

Новая модель iPhone 12 получит улучшенный экран, который позволит получить более плавное изображение за счет повышенной частоты обновления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DigiTimes.

Сообщается, что iPhone нового поколения будет иметь экран с частотой обновления 120 Гц. Это в два раза больше, чем имеет последняя модель iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max - у всех этих моделей частота обновления экрана 60 Гц. Подобные показатели в 120 Гц имеют iPad Pro 2018 года выпуска.

С помощью нового дисплея ролики будут воспроизводиться с частотой в 24, 48 и 60 кадров в секунду, что позволит стать изображению более плавным. Также отмечается, что iPhone 12 может получить OLED-экран, а не IPS.

Напомним, ранее сообщалось, что новый iPhone 12 будет оснащен модемом 5G. Также сообщалось, что смартфон будет доступен в двух разных по габаритам версиях. Диагональ дисплеев смартфонов составит 5,4 и 6,7 дюйма.

Также сообщалось, что Apple начала процесс патентирования кольца Apple Ring, которое позволит на расстоянии контролировать другие устройства корпорации. Устройство будет оснащено экраном, голосовым ассистентом и контролем жестов руки.