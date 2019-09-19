Новый Huawei Mate 30 будет использовать Android с открытым исходным кодом

Новая линейка флагманов от Huawei Mate 30 будет работать на оперативной системе Android с открытым исходным кодом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что новый смартфон Huawei не сможет использовать сервисы и приложения Google, так как не смог получить лицензию из-за санкций США.

"Устройство не сможет использовать Google Mobile Services для доступа к Play Store и загрузки приложений, таких как Gmail, Youtube или Карты. Вместо этого Huawei предложит собственный интерфейс, который позволит пользователям получать доступ к некоторым приложениям Google", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в Мюнхене состоится презентация новых флагманов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. Сообщалось, что новые модели должны стать первыми смартфонами, которые будут работать на базе однокристальной системы Kirin 990. При этом будет ли возможность использовать сервисы Google в Play Store было неизвестно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Huawei презентовала свой новый чипсет Kirin 990, который будет поддерживать сеть 5G. Kirin 990 на 30% имеет меньшее энергопотребление по сравнению с предыдущими моделями.