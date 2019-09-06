Huawei презентовал новый 5G чипсет

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Чипсетом Kirin 990 уменьшит зависимость компании от США

Китайская компания Huawei презентовала свой новый чипсет Kirin 990, который будет поддерживать сеть 5G. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Презентация нового чипсета Kirin 990 прошла сегодня, 6 сентября, в Берлине. Чипсетом будет оборудован новый флагманский смартфон Huawei Mate 30.

Kirin 990 на 30% имеет меньшее энергопотребление по сравнению с предыдущими моделями. При этом производительность увеличена на 20%. Чипсет построен с использованием технологии 7 нм+ EUV и содержит более 10 миллиардов транзисторов. Несмотря на поддержку 5G Kirin 990 поддерживает и сети прошлых поколений. Пиковая загрузка данных чипсета доходит до 2,3 Гбит/с, при скорости выгрузки в 1,25 Гбит/с.

Сообщается, что новый чипсет был разработан Huawei, чтобы уменьшить зависимость от американской корпорации Qualcomm Corp, которая использовалась в предыдущих смартфонах компании.

Напомним, презентация флагманских смартфонов Huawei Mate 30 пройдет 19 сентября в Мюнхене.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США и Китай планируют возобновить торговые переговоры в начале октября. Между странами сохраняются напряженные экономические отношения, которые возникли после скандала, в который была вовлечена компания Huawei.