В сети появились фото новых флагманов Huawei

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Huawei Mate 30 будет презентован 19 сентября

В сети появились официальные изображения новых флагманских моделей Huawei Mate 30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheVerge.

Среди опубликованных рендеров, изображения четырех моделей нового флагмана - Huawei Mate 30 Porsche Design, Mate 30 Pro ,базовый Mate 30 и Mate 30 Lite.

Смартфон Mate 30 имеет сильно изогнутый по бокам дисплей. Также новинка от Huawei имеет фронтальную камеру с тремя модулями. При этом основная камера имеет отличительный дизайн от Mate 20 - вместо квадратного блока, камеры оформлены в круг. Кнопка включения-блокировки устройства расположена на правой грани и имеет оранжевый цвет.

Фото: Huawei Mate 30 (twitter.com/evleaks)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что презентация новых флагманов от Huawei пройдет 19 сентября в Мюнхене. Сообщается, что новые модели должны стать первыми смартфонами, которые будут работать на базе однокристальной системы Kirin 990. Также будет возможность записывать видеоролики разрешением 4К с частотой 60 к/с. Модель Mate 30 будет оборудована аккумулятором емкостью 4200 мАч, Pro модель – 4500 мАч.

Также сообщалось, что 10 сентября прошла презентация новых iPhone 11. Новинка получила дополнительный объектив для сверхширокоугольных фото. У нового iPhone 11 шесть цветов корпуса, в том числе нежно-фиолетовый. Телефон поступит в продажу по цене от 699 долларов.



