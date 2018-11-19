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Новый губернатор Рио дал полиции разрешение отстреливать преступников

Новости » Общество    19.11.2018 - 20:16
Новый губернатор Рио дал полиции разрешение отстреливать преступников
Фото: Уилсон Витцель (osaogoncalo.com.br)

Правильно - это убивать бандита, который имеет при себе оружие, заявил он

Новый губернатор бразильского Рио-де-Жанейро Уилсон Витцель хочет дать полиции штата карт-бланш на отстрел преступников. Об этом в интервью бразильскому изданию Estado de S. Paulo сказал федеральный судья страны, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

"Правильно - это убивать бандита, который имеет при себе оружие. И полиция будет правильно: его головушку будут брать на прицел - и огонь!", - прокомментировал чиновник “методы борьбы”.

В эфире телеканала GloboNews он также прокомментировал фото вооруженных молодых людей, сделанные с вертолета. Ошеломленным телеведущим Витцель заявил, что, мол, если бы увидел такие кадры с патрульного вертолета полицейских, он тотчас же отдал бы им приказ открыть огонь.

Напомним, в понедельник, 19 ноября, в Киеве на улице Сабурова произошла стрельба, в результате которой пострадали трое местных жителей.

Ранее сообщалось, что вчера на блокпосту на Донбассе правоохранители со стрельбой остановили авто с "ДНР".

Также РБК-Украина писало, что вчера в Киеве возле метро "Лыбедская" в результате конфликта, который перерос в стрельбу, ранили человека.

 

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Новости Украины полициякриминалпреступникРио-де-Жанейро
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