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Новий губернатор Ріо дав поліції дозвіл відстрілювати злочинців

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 20:16
Новий губернатор Ріо дав поліції дозвіл відстрілювати злочинців
Фото: Вілсон Вітцель (osaogoncalo.com.br)

Правильно - це вбивати бандита, котрий має при собі зброю, заявив він

Новий губернатор бразильського Ріо-де-Жанейро Вілсон Вітцель хоче дати поліції штату карт-бланш на відстріл злочинців. Про це в інтерв'ю бразильському виданню Estado de S. Paulo сказав федеральний суддя країни, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

"Правильно - це вбивати бандита, котрий має при собі зброю. І поліція чинитиме правильно: його голівоньку братимуть на приціл - і вогонь!", - прокоментував посадовець “методи боротьби”.

В ефірі телеканалу GloboNews він також прокоментував фото озброєних молодих людей, зроблені з гелікоптера. Приголомшеним телеведучим Вітцель заявив, що, мовляв, якби побачив такі кадри з патрульного гелікоптера поліцейських, він тієї ж миті віддав би їм наказ відкрити вогонь.

Нагадаємо, у понеділок, 19 листопада, у Києві на вулиці Сабурова сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали троє місцевих мешканців.

Раніше повідомлялося, що вчора на блокпосту на Донбасі правоохоронці зі стріляниною зупинили авто з "ДНР".

Також РБК-Україна писало, що вчора в Києві біля метро "Либідська" внаслідок конфлікту, який переріс у стрілянину, поранили людину.

 

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