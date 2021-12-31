Новый год уже наступил. В какой последовательности встречают 2022-ой в мире

В ночь с 31 декабря на 1 января мир будет праздновать Новый год. Впрочем, не все страны его встретят одновременно.

О том, во сколько страны будут встречать Новый год, в материале РБК-Украина .

Первое государство, которое встретило 2022 год - это Кирибати - островное государство, расположенное в западной части Тихого океана. Там Новый год наступает 31 декабря в 12:00 по киевскому времени.

12:15

Празднует остров Чатем, который принадлежит к Новой Зеландии.

13:00

По киевскому времени Новый год встречают жители Новой Зеландии и полярники с Южного полюса в Антарктиде.

14:00

По киевскому времени Новый год встретят жители крайней Восточной России (Анадырь, Камчатка), островов Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов, Науру, Тувалу.

15:00

2022-й наступит на части Восточной Австралии - Сидней, Мельбурн, Канберра и некоторых тихоокеанских островах Вануату, Микронезия, Соломоновы острова и тому подобное.

17:00

Новый год встречают в Японии и в Северной и Южной Кореях.

18:00

Празднуют новый год на территории Австралии и на части Юго-Восточной Азии. В этот временной промежуток также попадает Китай.

19:00

Новый год встречают в Индонезии и на остальной части Юго-Восточной Азии.

19:30

2022-ый год встречает Мьянма.

20:00

Новый год приходит в Бангладеш, Шри-Ланку и часть России, а именно Новосибирск и Омск.

20:15

Новый год будут отмечать в Непале, а еще через 15 минут праздник наступит и в Индии.

21:00

По киевскому времени празднование Нового года переносится в Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и часть России (Екатеринбург, Уфа).

21:30

Празднует Афганистан.

22:00

Новый год будут встречать в Армении, Азербайджане, части России и в Грузии.

00:00

Праздник приходит в Восточную Европу - Румынию, Грецию, Украину. В это же время Новый год встречают в Турции, Израиле, Финляндии.

01:00

Новый год наступает в странах Западной и Центральной Европы, а также на части Африки.

04:00

Отмечать новый год начинают в Бразилии.

05:30

Празднуют Новый год на остров Ньюфаундленд.

6:00

Праздновать начинают Восточная Канада, острова Карибского бассейна, а также часть Южной Америки.

07:00

Новый год наступает в восточной части Канады (Оттава) и США - Вашингтоне и Нью-Йорке.

13:00

Жители государства Самоа встречают Новый год самыми последними.