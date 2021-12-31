Новий рік вже настав. В якій послідовності зустрічають 2022-ий в світі

В ніч з 31 грудня на 1 січня світ святкуватиме новий рік. Втім, не всі країни його зустрінуть одночасно.

Про те, о котрій країни будуть зустрічати Новий рік, у матеріалі РБК-Україна .

Перша держава, яка зустріла 2022 рік - це Кірібаті - острівна держава, розташована в західній частині Тихого океану. Там новий рік настає 31 грудня о 12:00 за київським часом.

12:15

Святкує острів Чатем, який належить до Нової Зеландії.

13:00

За київським часом Новий рік зустрічають мешканці Нової Зеландії і полярники з Південного полюса в Антарктиді.

14:00

За київським часом Новий рік зустрінуть жителів крайньої Східної Росії (Анадир, Камчатка), островів Фіджі і деяких інших тихоокеанських островів - Науру, Тувалу.

15:00

2022-й настане на частині Східної Австралії - Сідней, Мельбурн, Канберра - і деяких тихоокеанських островах Вануату, Мікронезія, Соломонові острови тощо.

17:00

Новий рік зустрічають в Японії і в Північній та Південній Кореях.

18:00

Святкують новий рік на території Австралії і на частину Південно-Східної Азії. У цей часовий проміжок також потрапляє Китай.

19:00

Новий рік зустрічають в Індонезії і на решті частини Південно-Східної Азії.

19:30

2022-ий рік зустрічає М'янма.

20:00

Новий рік приходить в Бангладеш, Шрі-Ланку і частину Росії, а саме Новосибірськ та Омськ.

20:15

Новий рік будуть відзначати в Непалі, а ще через 15 хвилин свято настане і в Індії.

21:00

За київським часом святкування Нового року переноситься в Пакистан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан і частина Росії (Єкатеринбург, Уфа).

21:30

Святкує Афганістан.

22:00

Новий рік зустрічатимуть у Вірменії, Азербайджані, частині Росії та в Грузії.

00:00

Свято приходить до Східної Європи - Румунії, Греції, України. В цей же час Новий рік зустрічають в Туреччині, Ізраїлі, Фінляндії.

01:00

Новий рік настає в країнах Західної та Центральної Європи, а також на частині Африки.

04:00

Відзначати новий рік починають в Бразилії.

05:30

Святкують новий рік на острів Ньюфаундленд.

6:00

Святкувати починають Східна Канада, острови Карибського басейну, а також частина Південної Америки.

07:00

Новий рік настає в східній частині Канади (Оттава) і США - Вашингтон та Нью-Йорк.

13:00

Жителі держави Самоа зустрічають Новий рік найостаннішими.