Новий глава МЗС Чехії відвідає Україну у лютому

Фото: Павло Клімкін та Томаш Петршічек (twitter.com/PavloKlimkin)

Клімкін каже, що дипломат побачить "що і як робить Росія на Донбасі"

Новий міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек приїде з візитом до України у лютому 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у Twitter.

Як зазначається, в українському МЗС розраховують, що Петршічек зможе на власні очі пересвідчитися у причетності Російської Федерації до подій на Донбасі.

"Новий міністр закордонних справ Чехії Т.Петршічек планує приїхати до нас у лютому. Спробуємо дати йому можливість на власні очі пересвідчитися, що і як робить Росія на Донбасі, не обійдемо увагою й інші ключові теми", - написав Клімкін.

Зазначимо, Петршічека призначили міністром закордонних справ Чехії у жовтні 2018 року. До цього він був помічником євродепутата Мирослава Похе, з 2014 року працював в Європейському парламенті.

Нагадаємо, у МЗС Чехії засудили агресію Росією проти військово-морських сил України та закликали забезпечити вільний доступ до Азовського моря, повагу територіальної цілісності і суверенітету України. Також Чехія закликає РФ звільнити українських моряків.

РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки та інформації (BIS) Чехії заявила, що російські хакери причетні до кібератак на чеські Міноборони та Міністерство закордонних справ.