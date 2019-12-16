Новый глава Института нацпамяти назвал три главные задачи на посту

Новоназначенный глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал задачи, которые считает приоритетными на своей должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу "Прямий".

Всего Дробович определил три ключевые задачи, которые будет пытаться достичь, возглавляя Институт нацпамяти.

"Завершение декоммунизации - это первое. Признание Голодомора геноцидом украинского народа в мире - это второе. Усиление гуманитарной составляющей в противодействии российской информационной агрессии - это третье", - сказал Дробович.

Глава УИНП заявил, что это была бы великая победа, если бы Израиль признал Голодомор геноцидом украинского народа. Одна из причин, почему это до сих пор не сделано, по его словам, - это то, что Украине нужно больше научных усилий, в частности, мирового уровня публикаций, которые бы обосновывали и объясняли, почему события 1932-33 годов - это именно геноцид.

В контексте противодействия российской информационной агрессии Дробович заявил, что верит, что у многих людей, которые живут на оккупированных сейчас территориях, есть понимание правды.

"Когда мы получим обратно наши территории, наших людей, первое, что нужно сделать - это провести этот общественный диалог и, соответственно, действовать очень деликатно. Предлагать свое видение, предлагать истории успеха Украины, не ставить крест, не сразу давать категоричные ярлыки. Надо вступать в беседу и рассказывать: "Нам интересно, мы ценим это, потому что. А почему вы цените это? Расскажите нам". И так должно происходить это привлечение интереса. Но главным условием успеха этой кампании является успех суверенной Украины", - сказал он.

Напомним, 4 декабря Кабинет министров Украины назначил Антона Дробовича председателем Украинского института национальной памяти. Он является доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Отметим, в Дробовича Институт национальной памяти с марта 2014 года возглавлял Владимир В'ятрович, который до этого руководил архивами Службы безопасности Украины. Новый правительство уволило В'ятровича в сентябре.