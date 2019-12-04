Назначен новый глава Украинского института национальной памяти

Фото: здание УИНП (wikipedia.org)

Институт национальной памяти возглавил Антон Дробович

Кабинет министров Украины назначил Антона Дробовича главой Украинского института национальной памяти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

По его словам, Институт национальной памяти возглавил Антон Дробович. Новый глава УИНП является доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Отметим, до Дробовича Институт национальной памяти с марта 2014 года возглавлял Владимир Вятрович, который до этого заведовал архивами Службы безопасности Украины. Новое правительство уволило Вятровича в сентябре.

По состоянию на сегодня Вятрович является народным депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность". Он зашел в парламент вместо многолетней соратницы Петра Порошенко Ирины Луценко, которая сложила депутатский мандат. Примечательно, что приход Вятровича в Раду сопровождался скандалом, так как следующей в списке "ЕС" значилась Наталья Бойко, которая перешла на работу советника премьер-министра Алексея Гончарука.