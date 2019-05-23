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Новий глава Генштрабу назвав основні напрямки роботи

Новини » Суспільство    23.05.2019 - 10:42
Новий глава Генштрабу назвав основні напрямки роботи
Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ua)

Хомчак підкреслив необхідність реформування Генштабу

Новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак у четвер, 23 травня, під час представлення назвав головні напрямки роботи на своїй посаді. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, найголовніше завдання Генштабу - збереження життя і здоров'я українських військових як у зоні проведення операції Об'єднаних сил, так і за її межами. 

"Необхідно припинити в діяльності посадових осіб Збройних сил України принципи ручного управління, підміну виконання обов'язків підлеглих командирів, подвійних стандартів, підміну понять... Забезпечити персональну відповідальність за стан справ підпорядкованих в органах міського управління", - сказав Хомчак.

Також він зазначив що Генштаб повинен проаналізувати стан забезпечення Збоойних сил, аби внести корективи з урахування потреб солдатів, які воюють. Також в першу чергу Генштаб звертатиме увагу на пропозиції, які додають командири бригад, багатальйонів, рот і взводів.

Ще одне з ключових завдань, яке назвав голова Генштабу, це підготовка військ за стандартами НАТО з урахування досвіду в ході ООС  та АТО та створення сучасної навчальної матеріально-технічної бази.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак зранку у четвер, 23 травня, представив колективу військовослужбовців нового начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака

 

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Новини України Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУ
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