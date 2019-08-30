Новый генпрокурор анонсировал еженедельные посадки чиновников

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировал привлечение к ответственности высокопоставленных чиновников. Об этом он сказал во время своего представления коллективу Генеральной прокуратуры, передает корреспондент РБК-Украина.

Нового генерального прокурора представил глава Офиса президента Андрей Богдан.

Как отметил Рябошапка, "каждую неделю должен привлекаться к ответственности кто-то з высокопоставленных чиновников".

По его словам, "как можно больше активов, денег, которые украдены у этой страны, и наших людей, должны быть найдены и возвращены".

"Мы не хотим этой крови буквально. Но в смысле правовом мы хотим крови", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, 29 августа Верховная рада Украины одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины, ранее внесенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Назначение поддержали 312 парламентариев.

Напомним, Рябошапка в 2014 году был заместителем министра юстиции Украины. С 16 марта 2016 года по 9 июня 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. До последнего времени занимал должность заместителя главы Офиса президента, на должности отвечал за правовой блок и отношения президента с судами.