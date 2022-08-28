Новый армейский корпус РФ не изменит ситуацию на поле боя в Украине, - ISW

Отмечается, что Россия перебросит 3-й армейский корпус для возобновления наступательных операций, возможно, на направлении города Донецк и на .южном направлении.

Российские военные намерены ввести 3-й армейский корпус для усиления наступательных операций под Донецком, где движение вокруг Марьинки, Писков и Авдеевки застопорилось после некоторых успехов.

Части 3-го армейского корпуса также могут быть развернуты на южной оси, в том числе возле Херсона.

Однако подразделения армейского корпуса вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь.

Лучшее оснащение необязательно делает силы более эффективными, если личный состав недостаточно обучен или дисциплинирован, как это бывает со многими членами добровольческих частей 3-го армейского корпуса.

Изображения элементов 3-го армейского корпуса показали, что добровольцы физически нездоровы и стары. Аналитики также отмечают, что нехватка в России опытных младших офицеров повлияет на эффективность 3-го армейского корпуса.

В ISW также считают, что у РФ все еще мало живой силы, чтобы наступать в Херсонской области.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские силы провели ограниченную наземную атаку к северу от Харькова.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу от Изюма, к северо-востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также к западу и юго-западу от Донецка.

Украинские силы нанесли удары по российским воздушно-десантным подразделениям на западе Херсонской области.

Стороны обменялись обвинениям в обстреле Запорожской АЭС.

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Российские власти усиливают правоохранительные операции на оккупированных территориях.

Напомним, ранее исследователи из Conflict Intelligence Team опубликовали фото и видео того, как Россия перебрасывает третий армейский корпус, сформированный в Мулино Нижегородской области, к границам Украины. Предполагается, что его направят на войну в Украину.

Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, попытки нового наступления россиян в составе 3-го корпуса могут ускорить перспективу обрушения фронта для формирований РФ.

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