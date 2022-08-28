Новий армійський корпус РФ не змінить ситуацію на полі бою в Україні, - ISW

Зазначається, що Росія перекине 3-й армійський корпус для відновлення наступальних операцій, можливо, на напрямку міста Донецьк і на південному напрямку.

Російські військові мають намір ввести 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій під Донецьком, де рух навколо Мар'їнки, Пісків і Авдіївки застопорився після деяких успіхів.

Частини 3-го армійського корпусу також можуть бути розгорнуті на південній осі, в тому числі біля Херсона.

Однак підрозділи армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць.

Краще оснащення необов'язково робить сили більш ефективними, якщо особовий склад недостатньо навчений або дисциплінований, як це буває з багатьма членами добровольчих частин 3-го армійського корпусу.

Зображення елементів 3-го армійського корпусу показали, що добровольці фізично нездорові і старі. Аналітики також відзначають, що нестача в Росії досвідчених молодших офіцерів вплине на ефективність 3-го армійського корпусу.

У ISW також вважають, що у РФ все ще мало живої сили, щоб наступати в Херсонській області.

Інші ключові висновки аналітиків ISW:

Російські сили провели обмежену наземну атаку на північ від Харкова.

Російські сили провели обмежені наземні атаки на північний захід від Ізюма, на північний схід від Сіверська, на північний схід і південь від Бахмута, а також на захід і південний захід від Донецька.

Українські сили завдали ударів по російських повітряно-десантних підрозділах на заході Херсонської області.

Сторони обмінялися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.

Російське військове керівництво, можливо, переходить до нової фази мобілізації в центральній частині Росії і, ймовірно, вичерпало резерви потенційних новобранців в більш периферійних і безправних регіонах.

Російська влада посилює правоохоронні операції на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше дослідники з Conflict Intelligence Team опублікували фото і відео того, як Росія перекидає третій армійський корпус, сформований в Муліно Нижньогородської області, до кордонів України. Передбачається, що його направлять на війну в Україну.

Як заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, спроби нового наступу росіян у складі 3-го корпусу можуть прискорити перспективу обвалення фронту для формувань РФ.

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