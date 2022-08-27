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Арестович о новом армейском корпусе РФ: для них маячит обрушение фронта

Новина українською →
Киев, Суббота 27 августа 2022 22:59
Арестович о новом армейском корпусе РФ: для них маячит обрушение фронта Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация намерена перебросить третий армейский корпус в Украину, но это может ускорить перспективу обрушения фронта для ее формирований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Перспективы у них следующие. Они будут вести позиционно-маневренную оборону, а мы будем убивать их HIMARSами. Много и со вкусом, пока не осознают… За этим маячит перспектива обрушения фронта и сваливания с нашей Богом спасаемой страны как можно дальше", - отметил Арестович.

По его мнению, новый армейский корпус не представляет угрозы для украинских войск.

"Эти 15 000 (человек, - ред.), которые они притащат и кинут на разные участки. Они из этого целых 15 БТГ соорудят? Это вообще ни о чем. Даже если их на одно направление кинуть, это просто ни о чем. Особенно с проблемами с тыловым снабжением", - добавил он.

Напомним, ранее исследователи из Conflict Intelligence Team опубликовали фото и видео того, как Россия перебрасывает третий армейский корпус, сформированный в Мулино Нижегородской области, к границам Украины. Предполагается, что его направят на войну в Украину.

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Алексей Арестович Война России против Украины
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