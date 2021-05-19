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Новый антирекорд по коронавирусу в Индии. За сутки скончалось более 4,5 тысяч человек

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Нью-Дели, Среда 19 мая 2021 11:12
Новый антирекорд по коронавирусу в Индии. За сутки скончалось более 4,5 тысяч человек Фото: в Индии антирекорд по коронавирусу (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Индии очередной антирекорд по коронавирусу. За сутки в стране от коронавируса скончалось более 4,5 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

За минувшие сутки в Индии выявили 267 334 случая заражения коронавирусом, 4 529 человек скончалось.

Отмечается, что общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 25 496 330, а число летальных исходов достигло 283 248.

Кроме того, в Непале из-за всплеска коронавируса в Индии число COVID-больных выросло в 30 раз.

Отметим, президент Украины издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID-19.

Напомним, Индия не будет возобновлять крупные экспортные поставки вакцин от COVID-19 по крайней мере до октября. Поскольку все вакцины направляют для внутреннего использования, чтобы остановить вспышку коронавируса в стране.

На фоне коронакризиса в Индии глобальный механизм COVAX столкнулся с нехваткой 140 млн доз вакцин от коронавируса.

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