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Не хватает вакцин: у COVAX проблемы из-за коронакризиса в Индии

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Нью-Йорк, Понедельник 17 мая 2021 10:47
Не хватает вакцин: у COVAX проблемы из-за коронакризиса в Индии Фото: ЮНИСЕФ призвала страны G7 поделиться вакцинами от коронавируса для программы COVAX (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В международной схеме обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 не хватает 140 миллионов доз из-за коронакризиса в Индии. Крупнейший поставщик системы COVAX не осуществил ни одной из запланированных поставок после того, как экспорт был приостановлен в марте.

Об этом сообщает BBC.

Индийский институт сыворотки (SII) приостановил поставки вакцин. SII должен был поставить около половины из двух миллиардов вакцин для COVAX в этом году, но в марте, апреле или мае поставок не было. Ожидается, что к концу июня дефицит вырастет до 190 миллионов доз.

Unicef призывает страны "Большой семерки" - Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США, а также ЕС срочно пожертвовать свои излишки поставок.

Unicef сообщает, что данные, которые он заказал, позволяют предположить, что вместе эта группа стран могла бы пожертвовать около 153 миллионов доз, при этом выполняя свои обязательства по вакцинации своего населения.

Напомним, ВОЗ переквалифицировала очень заразен вариант коронавирус с тройной мутацией, что распространяется в Индии на "вариант беспокойство".

Организация подчеркнула, что этот штамм стал глобальной угрозой для здоровья.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. По его словам, он более агрессивен, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

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