Не хватает вакцин: у COVAX проблемы из-за коронакризиса в Индии

В международной схеме обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 не хватает 140 миллионов доз из-за коронакризиса в Индии . Крупнейший поставщик системы COVAX не осуществил ни одной из запланированных поставок после того, как экспорт был приостановлен в марте.

Индийский институт сыворотки (SII) приостановил поставки вакцин. SII должен был поставить около половины из двух миллиардов вакцин для COVAX в этом году, но в марте, апреле или мае поставок не было. Ожидается, что к концу июня дефицит вырастет до 190 миллионов доз.

Unicef призывает страны "Большой семерки" - Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США, а также ЕС срочно пожертвовать свои излишки поставок.