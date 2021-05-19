ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Новий антирекорд по коронавірусу в Індії. За добу померли понад 4,5 тисяч осіб

Новость на русском →
Нью-Делі, Середа 19 травня 2021 11:12
Новий антирекорд по коронавірусу в Індії. За добу померли понад 4,5 тисяч осіб Фото: в Індії антирекорд по коронавірусу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Індії черговий антирекорд по коронавірусу. За добу в країні від коронавірусу померло понад 4,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ країни.

За минулу добу в Індії виявили 267 334 випадки зараження коронавірусом, 4 529 осіб померло.

Зазначається, що загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні досягла 25 496 330, а число летальних випадків досягло 283 248.

Крім того, у Непалі через сплеск коронавірусу в Індії число COVID-хворих зросло в 30 разів.

Зазначимо, президент України видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з COVID-19.

Нагадаємо, Індія не буде відновлювати великі експортні поставки вакцин від COVID-19 принаймні до жовтня. Оскільки всі вакцини направляють для внутрішнього використання, щоб зупинити спалах коронавірусу в країні.

На тлі коронакризи в Індії глобальний механізм COVAX зіткнувся з нестачею 140 млн доз вакцин від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Індія COVID-19
NEWS
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні