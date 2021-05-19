Новий антирекорд по коронавірусу в Індії. За добу померли понад 4,5 тисяч осіб

В Індії черговий антирекорд по коронавірусу. За добу в країні від коронавірусу померло понад 4,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ країни .

Зазначається, що загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні досягла 25 496 330, а число летальних випадків досягло 283 248.

За минулу добу в Індії виявили 267 334 випадки зараження коронавірусом, 4 529 осіб померло.

Крім того, у Непалі через сплеск коронавірусу в Індії число COVID-хворих зросло в 30 разів.

Зазначимо, президент України видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з COVID-19.

Нагадаємо, Індія не буде відновлювати великі експортні поставки вакцин від COVID-19 принаймні до жовтня. Оскільки всі вакцини направляють для внутрішнього використання, щоб зупинити спалах коронавірусу в країні.

На тлі коронакризи в Індії глобальний механізм COVAX зіткнувся з нестачею 140 млн доз вакцин від коронавірусу.