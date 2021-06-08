"Стоимость финансирования - это самое главное, на что нужно ориентироваться, чтобы снизить стоимость электроэнергии для населения Украины. Следовательно, основное внимание следует уделять пониманию того, как снизить стоимость финансирования, а не действиям, которые увеличивают ее с и без того высоких уровней", - отметил топ-менеджер.

Он подчеркнул, что с началом кризиса на энергорынке в 2019 году, ставки по кредитам в проект ВИЭ возросли на 3-4%.

"Это очень высокие цифры, и они являются прямым следствием бесхозяйственности в секторе возобновляемых источников энергии", - отметил Йохансен.

Планы украинского правительства ввести новый акцизный налог со ставкой 3,2% топ-менеджер NBT назвал попыткой окончательно уничтожить привлекательность сектора возобновляемой энергетики Украины.

"Мы не любим критиковать, но честно говоря: такое ощущение, что нас пригласили на хороший ужин в "дом Украины", мы принесли хорошее красное вино и с нетерпением ждали хорошего вечера - но вместо этого мы получили удар (изменение тарифа задним числом и все еще не полное выполнение Меморандума) и теперь кто-то продолжает нас пинать (акцизный сбор), пока мы лежим на полу", - отметил Йохансен.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд.

Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.