Новий акциз на "зелену" енергію позбавить Україну доступу до іноземного капіталу, - інвестори

"Вартість фінансування - найголовніше, на що потрібно орієнтуватися, щоб знизити вартість електроенергії для населення України. Отже, основну увагу слід приділяти розумінню того, як знизити вартість фінансування, а не діям, які збільшують її з і без того високих рівнів", - зазначив топ-менеджер.

Він підкреслив, що з початком кризи на енергоринку у 2019 році, ставки за кредитами в проект ВДЕ зросли на 3-4%.

"Це дуже високі цифри, і вони є прямим наслідком безгосподарності в секторі відновлюваних джерел енергії", - зазначив Йохансен.

Плани українського уряду ввести новий акцизний податок зі ставкою 3,2% топ-менеджер NBT назвав спробою остаточно знищити привабливість сектора відновлюваної енергетики України.

"Ми не любимо критикувати, але чесно кажучи: таке відчуття, що нас запросили на хорошу вечерю в "будинок України", ми принесли хороше червоне вино і з нетерпінням чекали гарного вечора - але замість цього ми отримали удар (зміна тарифу заднім числом і все ще не повне виконання Меморандуму) і тепер хтось продовжує нас штовхати (акцизний збір), поки ми лежимо на підлозі", - зазначив Йохансен.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Наступного дня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд.

Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.