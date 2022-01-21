Новыми санкциями США сигнализируют РФ, что сдавать интересы Украины не будут, - Мошенец

Санкции, которые Минфин США ввел против депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака и Олега Волошина и бывших политиков времен Януковича - Владимира Олейника и Владимира Сивковича, свидетельствуют, что США ориентируются в ситуации в Украине и не планируют сдавать ее интересы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата "Слуги народа" Елены Мошенец.

"Сигнал, который прислал Минфин США Российской Федерации и ее адептам в Украине, актуален, как никогда. Потому что он означает, - США прекрасно владеют ситуацией в нашей стране и "сливать" украинские интересы на пользу кому-либо не планируют", - отметила Елена Мошенец.

Эти санкции, по мнению нардепа, - очередное подтверждение, что Америка остается стратегическим партнером Украины.

"А те, кто видел измену в политике США в отношении Украины и транслировал российские нарративы относительно "слива" украинских интересов нашими стратегическими партнерами, пусть не спешат с преждевременными выводами", - отметила Мошенец.