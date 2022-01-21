Новими санкціями США сигналізують РФ, що здавати інтереси України не будуть, - Мошенець

Санкції, які Мінфін США запровадив проти депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Олега Волошина і колишніх політиків часів Януковича - Володимира Олійника та Володимира Сівковича свідчать, що США орієнтуються у ситуації в Україні та не планують здавати її інтереси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата "Слуги народу" Олени Мошенець.

"Сигнал, який надіслав Мінфін США Російській Федерації і її посіпакам в Україні, актуальний, як ніколи. Бо він означає, - США прекрасно володіють ситуацією в нашій країні й "зливати" українські інтереси в угоду будь-кому не планують", – зазначила Олена Мошенець.

Ці санкції, на думку нардепа, - чергове підтвердження, що Америка залишається стратегічним партнером України.

"А ті, хто бачив зраду в політиці США щодо України й транслював російські наративи щодо "зливу" українських інтересів нашими стратегічними партнерами, хай не поспішають з передчасними висновками", - зазначила Мошенець.