Новым спикером МИД Украины стала Екатерина Зеленко, - Климкин

Фото: Павел Климкин и Екатерина Зеленко (twitter.com/PavloKlimkin)

В течение трех лет эту должность занимала Марьяна Беца

Новым пресс-секретарем Министерства иностранных дел Украины стала Екатерина Зеленко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Павла Климкина.

"Очень непросто отрывать от сердца такую пресс-секретаря как Марьяна Беца. Марьяна не оставляет дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружного и вдохновенного взаимодействия! Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет эту ответственную и почетную миссию. Welcome on board", - написал он.

Также Зеленко написала в своем Twitter, что теперь работает в команде пресс-службы МИД.

В МИД сообщили, что ранее Зеленко работала в Посольстве Украины в Республике Австрия и постоянном представительстве при международных организациях в Вене, дважды - в Посольстве Украины в ФРГ. В период между командировками она занимала различные должности в Департаменте персонала, департаменте Европейского союза и политическом департаменте МИД Украины.

Отметим, что в течение последних трех лет должность спикера министерства иностранных дел Украина занимала Марьяна Беца. Она оставляет свою должность, чтобы в дальнейшем представлять Украину в качестве Посла Украины в Эстонии.