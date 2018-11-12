ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Новым спикером МИД Украины стала Екатерина Зеленко, - Климкин

Новости » Политика    12.11.2018 - 18:08
Новым спикером МИД Украины стала Екатерина Зеленко, - Климкин
Фото: Павел Климкин и Екатерина Зеленко (twitter.com/PavloKlimkin)

В течение трех лет эту должность занимала Марьяна Беца

Новым пресс-секретарем Министерства иностранных дел Украины стала Екатерина Зеленко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Павла Климкина.

"Очень непросто отрывать от сердца такую пресс-секретаря как Марьяна Беца. Марьяна не оставляет дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружного и вдохновенного взаимодействия! Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет эту ответственную и почетную миссию. Welcome on board", - написал он.

Новым спикером МИД Украины стала Екатерина Зеленко, - Климкин

Также Зеленко написала в своем Twitter, что теперь работает в команде пресс-службы МИД.

Новым спикером МИД Украины стала Екатерина Зеленко, - Климкин

В МИД сообщили, что ранее Зеленко работала в Посольстве Украины в Республике Австрия и постоянном представительстве при международных организациях в Вене, дважды - в Посольстве Украины в ФРГ. В период между командировками она занимала различные должности в Департаменте персонала, департаменте Европейского союза и политическом департаменте МИД Украины.

Отметим, что в течение последних трех лет должность спикера министерства иностранных дел Украина занимала Марьяна Беца. Она оставляет свою должность, чтобы в дальнейшем представлять Украину в качестве Посла Украины в Эстонии.

 

Бывший премьер Британии намерен возглавить МИД страны, - The Sun
Новости Украины МИД УкраиныПавел Климкин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь