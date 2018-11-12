Новою речницею МЗС України стала Катерина Зеленко, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін та Катерина Зеленко (twitter.com/PavloKlimkin)

Протягом трьох років цю посаду займала Мар'яна Беца

Новим прес-секретарем Міністерства закордонних справ України стала Катерина Зеленко. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter глави МЗС Павла Клімкіна.

"Дуже непросто відривати від серця таку речницю як Мар'яна Беца. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії! Радий представити вам Катерину Зеленко, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію. Welcome on board", - написав він.

Також Зеленко написала у своєму Twitter, що тепер працює у команді прес-служби МЗС.

У МЗС повідомили, що раніше Зеленко працювала у Посольстві України в Республіці Австрія та постійному представництві при міжнародних організаціях у Відні, двічі - у Посольстві України у ФРН. У період між відрядженнями обіймала різні посади в Департаменті персоналу, департаменті Європейського союзу та політичному департаменті МЗС України.

Зазначимо, що протягом останніх трьох років посаду речника міністерства закордонних справ Україна займала Мар'яна Беца. Вона залишає свою посаду, аби у подальшому представляти України в якості Посла України в Естонії.