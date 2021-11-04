Новым министром обороны стал Резников: решение Рады

Верховная рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал бывший министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Соответствующее решение поддержали народные депутаты, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Новым министром обороны стал Алексей Резников. Его назначение поддержали 273 народных депутата.
Как проголосовали фракции:
Алексей Резников работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий с 2016 по 2018 годы.
В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по реинтеграции, вчера его уволили с этой должности. Также он покинул ТКГ.