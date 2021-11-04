RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Новим міністром оборони став Резніков: рішення Ради

Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Відповідне рішення підтримали народні депутати, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Новим міністром оборони став Олексій Резніков. Його призначення підтримали 273 народних депутати.

Як проголосували фракції:

"Слуга народу" - 229 за.
ОПЗЖ - 0 за.
"Європейська солідарність" - 0 за.
"Батьківщина" - 0 за.
"Голос" - 0 за.
Група "За майбутнє" - 16 за.
Група "Довіра" - 19 за.

Що відомо про Резнікова

Олексій Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень з 2016 по 2018 роки.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції, вчора його звільнили з цієї посади. Також він покинув ТКГ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков