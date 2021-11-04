Новим міністром оборони став Резніков: рішення Ради

Новим міністром оборони став Олексій Резніков. Його призначення підтримали 273 народних депутати.

Як проголосували фракції:

"Слуга народу" - 229 за.

ОПЗЖ - 0 за.

"Європейська солідарність" - 0 за.

"Батьківщина" - 0 за.

"Голос" - 0 за.

Група "За майбутнє" - 16 за.

Група "Довіра" - 19 за.

Що відомо про Резнікова

Олексій Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень з 2016 по 2018 роки.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції, вчора його звільнили з цієї посади. Також він покинув ТКГ.