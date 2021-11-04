Новим міністром оборони став Резніков: рішення Ради

Верховна рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Відповідне рішення підтримали народні депутати, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Новим міністром оборони став Олексій Резніков. Його призначення підтримали 273 народних депутати.
Як проголосували фракції:
"Слуга народу" - 229 за.
ОПЗЖ - 0 за.
"Європейська солідарність" - 0 за.
"Батьківщина" - 0 за.
"Голос" - 0 за.
Група "За майбутнє" - 16 за.
Група "Довіра" - 19 за.
Олексій Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень з 2016 по 2018 роки.
У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції, вчора його звільнили з цієї посади. Також він покинув ТКГ.