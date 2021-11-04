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Новым министром экономики стала Свириденко: решение Рады

Автор: Анастасия Рокитна

Вице-премьер-министром - министром экономики Украины стала Юлия Свириденко. Решение приняла Рада 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Новым министром экономики стала Юлия Свириденко. Такое решение поддержали 256 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

  • "Слуга народа" - 214 за.
  • ОПЗЖ - 0 за.
  • "Европейская солидарность" - 0 за.
  • "Батьківщина" - 0 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Группа "За майбутнє" - 13 за.
  • Группа "Довіра" - 20 за.

Что известно о Свириденко

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021–2022 гг.

Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.

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