Новым министром экономики стала Свириденко: решение Рады

Новым министром экономики стала Юлия Свириденко. Такое решение поддержали 256 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

"Слуга народа" - 214 за.

ОПЗЖ - 0 за.

"Европейская солидарность" - 0 за.

"Батьківщина" - 0 за.

"Голос" - 0 за.

Группа "За майбутнє" - 13 за.

Группа "Довіра" - 20 за.

Что известно о Свириденко

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021–2022 гг.

Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.