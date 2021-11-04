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Новим міністром економіки стала Свириденко: рішення Ради

Автор: Анастасія Рокитна

Віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України стала Юлія Свириденко. Рішення прийняла Рада 4 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Новим міністром економіки стала Юлія Свириденко. Таке рішення підтримали 256 народних депутатів.

Як проголосували фракції:

"Слуга народу" - 214 за.
ОПЗЖ - 0 за.
"Європейська солідарність" - 0 за.
"Батьківщина" - 0 за.
"Голос" - 0 за.
Група "За майбутнє" - 13 за.
Група "Довіра" - 20 за.

Що відомо про Свириденко

З грудня 2020 року Свириденко працювала в Офісі президента на посаді заступника керівника, де займається економічними питаннями, зв'язками з інвесторами. Вона також займається розробкою заходів для стимулювання економічного зростання України у 2021–2022 роках.

Крім того, з грудня 2020 року Свириденко очолює створену президентом Володимиром Зеленським Раду зі сприяння бізнесу.

У червні-вересні Свириденко також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З березня 2020 по лютий 2021 року входила до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, до підгрупи з економічних та соціальних питань.

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