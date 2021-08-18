Новым лидером Афганистана может стать мулла Абдул Гани Барадар, - WP

Издание сообщает, что Барадар вернулся в Афганистан, уже обладая значительным политическим влиянием, сформировавшимся за годы его изгнания. Бывший немецкий дипломат и аналитик Томас Руттиг заявил, что в пользу лидера Барадара может сыграть его опыт пребывания в пакистанской тюрьме.

По его словам, годы, проведенные Барадаром в пакистанской тюрьме, повысили его политическую легитимность. Он отметил, что Барадар оказался более влиятельным, чем ожидалось, и "развил и продемонстрировал политическое понимание".

"Я бы сказал, что он что-то вроде противовеса более воинственным людям в движении "Талибан". И хорошо, что есть такой человек", - сказал Руттиг.

Эксперт добавил, что Барадар проявил себя как политик, который является противовесом более воинственно настроенным представителям "Талибана".

Кроме того, именно Барадар возглавлял делегацию "Талибана" в ходе переговоров с американскими властями в Дохе в 2020 году.

Следует добавить, что мулла Абдул Гани Барадар был заместителем основателя "Талибана" муллы Омара, который руководил Афганистаном 1996 по 2001 год. С 2010 по 2018 годы Барадар находился в тюрьме в Пакистане.