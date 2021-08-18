Новим лідером Афганістану може стати Мулла Абдул Гані Барадар, - WP

Видання повідомляє, що Барадар повернувся до Афганістану, вже володіючи значним політичним впливом, що сформувався за роки його вигнання. Колишній німецький дипломат і аналітик Томас Руттіг заявив, що на користь лідера Барадара може зіграти його досвід перебування в пакистанській в'язниці.

За його словами, роки, проведені Барадаром в пакистанській в'язниці, підвищили його політичну легітимність. Він зазначив, що Барадар виявився більш впливовим, ніж очікувалося, і "розвинув і продемонстрував політичне розуміння".

"Я б сказав, що він щось на зразок противаги більш войовничим людям в русі "Талібан". І добре, що є така людина", - сказав Руттіг.

Експерт додав, що Барадар проявив себе як політик, який є противагою більш войовничо налаштованим представникам "Талібану".

Крім того, саме Барадар очолював делегацію "Талібану" в ході переговорів з американською владою в Досі в 2020 році.

Слід додати, що Мулла Абдул Гані Барадар був заступником засновника "Талібану" мулли Омара, який керував Афганістаном 1996 по 2001 рік. З 2010 по 2018 роки Барадар перебував у в'язниці в Пакистані.