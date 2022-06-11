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Новым главой МИД Северной Кореи стал главный лоббист создания ядерного оружия

Новым главой МИД Северной Кореи стал главный лоббист создания ядерного оружия (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея назначила главного лоббиста и переговорщика по ядерным вопросам Чхве Сон Хи новым министром иностранных дел. Голосование за кандидатуру министра состоялось в ходе встречи правящей партии под председательством лидера Ким Чен Ына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты инициировали голосование в Совете Безопасности ООН по новой резолюции в отношении Северной Кореи за ее возобновление запусков баллистических ракет. Напомним, что КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря.

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