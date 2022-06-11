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Новим главою МЗС Північної Кореї став головний лобіст створення ядерної зброї

Новим главою МЗС Північної Кореї став головний лобіст створення ядерної зброї (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея призначила головного лобіста і парламентера з ядерних питань Чхве Сон Хі новим міністром закордонних справ. Голосування за кандидатуру міністра відбулося в ході зустрічі правлячої партії під головуванням лідера Кім Чен Ина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати ініціювали голосування в Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції щодо Північної Кореї за її відновлення запусків балістичних ракет. Нагадаємо, що КНДР здійснила запуск трьох балістичних ракет у бік Японського моря.

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