Новых встреч Байдена и Путина сейчас нет в планах США, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, планируются ли новые встречи американского и российского президентов. В течение этого года Джо Байден и Владимир Путин провели официальную встречу, виртуальные переговоры и несколько телефонных разговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Блинкена для прессы.
"Президенты встречались дважды: один раз лично в Женеве, а потом всего несколько недель назад по видеосвязи. Давайте посмотрим, до чего дойдет любой из этих разговоров. Новых встреч пока нет в планах", - сказал госсекретарь США.
Блинкен напомнил, что последний разговор Байдена и Путина касался обострения ситуации вокруг Украины. Госсекретарь выразил надежду на то, что конфликт удастся урегулировать политико-дипломатическим путем, в частности через нормандский формат.
Напомним, ранее в Кремле допускали, что до конца этого года может состояться еще один разговор между Байденом и Путиным.