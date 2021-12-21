RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нових зустрічей Байдена та Путіна зараз немає в планах США, - Блінкен

Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, чи плануються нові зустрічі американського та російського президентів. Протягом цього року Джо Байден та Володимир Путін провели офіційну зустріч, віртуальні переговори та декілька телефонних розмов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Блінкена для преси.

"Президенти зустрічалися двічі: один раз особисто в Женеві, а потім всього кілька тижнів тому по відеозв'язку. Давайте подивимось, до чого дійде будь-яка з цих розмов. Нових зустрічей поки немає у планах", - сказав держсекретар США.

Блінкен нагадав, що остання розмова Байдена та Путіна стосувалася загострення ситуації довкола України. Держсекретар висловив сподівання на те, що конфлікт вдасться врегулювати політико-дипломатичним шляхом, зокрема через нормандський формат.

Нагадаємо, раніше в Кремлі допускали, що до кінця цього року може відбутися ще одна розмова між Байденом та Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденВолодимир ПутінЕнтоні БлінкенСполучені Штати АмерикиРосійська Федерація