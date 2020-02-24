Оснований увеличивать срок обсервации в Новых Санжарах нет, - Скалецкая

Фото: Зоряна Скалецкая (facebook.com)

Скалецкая заявила, что украинская власть руководствуется исключительно рекомендациями ВОЗ

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая убеждена, что оснований для того, чтобы продлевать срок обсервации в санатории "Новые Санжары" более чем на 14 дней, нет. Об этом она заявила в эфире телеканала "Еспресо", комментируя разговоры о возможности продления изоляции, которые появились после заявления властей китайской провинции Хубэй о том, что инкубационный период коронавируса может длиться 27 дней.

"Власть (в провинции Хубэй - ред.) заявила, что это может быть, но это не однозначно четко подтверждено. Это лишь предположения. Мы действуем по международным стандартам, которые рекомендует ВОЗ. На сегодня ВОЗ не менял своей позиции", - отметила министр.

Скалецкая подчеркнула, что украинская власть руководствуется исключительно рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. И пересматривать свои положения будет только в случае, если подходы по срокам изоляции изменятся в ВОЗ.

"В решении, которое касалось эвакуации, мы отмечали, что лица соглашаются на то, что они помещаются в изоляцию минимум на 14 дней для того, чтобы всегда иметь возможность продолжить на более длительный период, если будет такая необходимость. В настоящее время такая необходимость отсутствует", - добавила министр здравоохранения.

Как писало РБК-Украина, ранее Министерство иностранных дел рекомендовало украинцам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии и Ирана в связи с распространением коронавируса.