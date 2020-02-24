ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Оснований увеличивать срок обсервации в Новых Санжарах нет, - Скалецкая

Новости » Политика     24.02.2020 - 16:08
Оснований увеличивать срок обсервации в Новых Санжарах нет, - Скалецкая
Фото: Зоряна Скалецкая (facebook.com)

Скалецкая заявила, что украинская власть руководствуется исключительно рекомендациями ВОЗ

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая убеждена, что оснований для того, чтобы продлевать срок обсервации в санатории "Новые Санжары" более чем на 14 дней, нет. Об этом она заявила в эфире телеканала "Еспресо", комментируя разговоры о возможности продления изоляции, которые появились после заявления властей китайской провинции Хубэй о том, что инкубационный период коронавируса может длиться 27 дней.

"Власть (в провинции Хубэй - ред.) заявила, что это может быть, но это не однозначно четко подтверждено. Это лишь предположения. Мы действуем по международным стандартам, которые рекомендует ВОЗ. На сегодня ВОЗ не менял своей позиции", - отметила министр.

Скалецкая подчеркнула, что украинская власть руководствуется исключительно рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. И пересматривать свои положения будет только в случае, если подходы по срокам изоляции изменятся в ВОЗ.

"В решении, которое касалось эвакуации, мы отмечали, что лица соглашаются на то, что они помещаются в изоляцию минимум на 14 дней для того, чтобы всегда иметь возможность продолжить на более длительный период, если будет такая необходимость. В настоящее время такая необходимость отсутствует", - добавила министр здравоохранения.

Как писало РБК-Украина, ранее Министерство иностранных дел рекомендовало украинцам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии и Ирана в связи с распространением коронавируса.

ЕС не будет закрывать границу в связи со вспышкой коронавируса в Италии В Южной Корее увеличилось число жертв коронавируса
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныЗоряна СкалецкаяНовые СанжарыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь