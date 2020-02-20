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Местные депутаты в Новых Санжарах обратились к Зеленскому

Новости » Политика     20.02.2020 - 16:39
Местные депутаты в Новых Санжарах обратились к Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Депутаты выступили против размещения эвакуированных из Китая

На фоне протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев в санатории местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующее обращение размещено на сайте Новосанжаровского поселкового совета.

В частности, депутаты "с пониманием" отнеслись к необходимости создания базы для "больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми".

"Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом", - говорится в обращении.

В связи с этим от руководства Украины требуют не допустить размещения в медицинском центре "Новые Санжары" эвакуированных из Китая. По словам депутатов, в этом центре нет условий для пребывания карантинного типа, изоляторов, боксов и надлежащей вентиляционной системы.

Отметим, по состоянию на вечер 20 февраля жители Новых Санжар продолжают блокировать дорогу в санаторий Национальной гвардии, куда должны разместить эвакуированных из Китая. В частности, они заблокировали мост через Ворсклу, который ведет к медицинскому центру.

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